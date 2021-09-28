جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال دى سانتيس: "إنه "ليس سرا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق".
يأتى ذلك على خلقية مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوردت فيه أن موقع "فيسبوك" كثيرا ما ينتهك قواعده بشأن المستخدمين الذين لديهم شعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.
وعلق حاكم فوريدا على المقال، بأنه إذا كان ما نشره الصحيفة صحيحًا فإن "فيسبوك" انتهكت قوانين الولاية، بالتأثير فى عدة حملات انتخابية على مستوى الولاية والمستويات المحلية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطات فلوريدا تحقق مع فيسبوك لاحتمالية تدخلها فى الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.