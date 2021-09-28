سلطات فلوريدا تحقق مع فيسبوك لاحتمالية تدخلها فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، قال دى سانتيس: "إنه "ليس سرا أن المراقبين من الشركات التكنولوجية الكبرى منذ فترة طويلة لا يطبقون قواعدهم بشكل دقيق".

يأتى ذلك على خلقية مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أوردت فيه أن موقع "فيسبوك" كثيرا ما ينتهك قواعده بشأن المستخدمين الذين لديهم شعبية كبيرة، بمن فيهم السياسيون.

وعلق حاكم فوريدا على المقال، بأنه إذا كان ما نشره الصحيفة صحيحًا فإن "فيسبوك" انتهكت قوانين الولاية، بالتأثير فى عدة حملات انتخابية على مستوى الولاية والمستويات المحلية".