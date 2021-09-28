كورونا فى البرازيل .. 14.423 إصابة جديدة و210 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 21 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 594 ألفا و653 حالة منذ بدء انتشار الجائحة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.