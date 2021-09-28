كورونا فى أمريكا .. 30.928 إصابة جديدة و267 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ بيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفعت حصيلة الإصابات بـ كورونا إلى أكثر من 42 مليونًا و850 ألفًا و746 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 686 ألفا و639 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد إصابات كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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