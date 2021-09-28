طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل 1443 بالتفصيل

طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل لقد قامت الحكومة السُّعُودية بإتاحة هذا البرنامَج لمساعدة المواطنين وذلك بإعطائهم الفرصة كي يتمكنوا من الحصول على تدريب ومن ثم الحصول على عمل مناسب ليساعدهم على تحمل أعباء الحياة المعيشية ويستطيع كل مواطن يرغب في التسجيل في هذا البرنامَج الاستفادة والحصول على الإعانة التي يقدمها هذا البرنامَج بواسطة التسجيل فيه ولأن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية يبحثون عن كيفية الدخول على هذا البرنامَج للاستفادة منه وتحسين المستوى المعيشي لهم فمن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كيفية التقديم على إعانة البحث عن عمل بالتفصيل.

طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل 1443

من الممكن أن يقوم المواطنين سواء كان شباب أو فتيات بـِ التسجيل للحصول على إعانة البحث عن عمل في المملكة العربية السُّعُودية خصوصًا الأفراد العاطلين عن العمل وذلك يكون عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

أولا على من يرغب في الحصول على إعانة البحث عن عمل عليه الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “الحصول على إعانة البحث عن عمل” وذلك بعد توافر الشروط الآتية: يجب مراعاة التقديم قبل أن يمر مدة عامين من تاريخ انتهاء الدراسة وذلك بجميع مراحل التعليم. يجب أن يقوم المواطن بتقديم الطلب بعد مرور مدة عامين من تاريخ انتهاء العِلاقة الوظيفية أي لمن قد سبق له العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص.



كيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل

يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية بالبحث عن كيفية التسجيل في برنامَج إعانة البحث عن عمل ولذلك قمنا بتوافر الخطوات التي يتمكن المواطن من معرفة كيفية التسجيل من خلالها وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

أولا يجب القيام بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق تنمية الموارد البشرية.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالنقر على أيقونة “الباحث عن عمل”.

ثم القيام بالضغط على مربع مستخدم جديد ويتم من خلاله تحديد نوع الهُوِيَّة سواء كان سعودي أو غير سعودي.

ثم بعد ذلك سوف تظهر قائمة بيانات من خلالها يتم تدوين البيانات المطلوبة وهي كالآتي (رَقَم الهُوِيَّة الوطنية، رَقَم الجوال، كلمة المرور، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني).

ثم بعد ذلك يتم التأكد من البريد الإلكتروني الخاص بحسابك الذي قمت بإدخاله.

وبعدها يتم كتابة الرمز المرئي الذي يتم ظهوره.

وبعدها يجب على المواطن الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

وأخيراً وبعد جميع الخطوات السابقة يكون قد تم التسجيل في برنامَج إعانة البحث عن عمل.

شروط التسجيل في إعانة البحث عن عمل

تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام من قبل الحكومة السُّعُودية حتى يستطيع المواطن من التسجيل في إعانة البحث عن عمل وهذه الشروط والأحكام تتمثل في الآتي:

لابد من أن يكون المواطن الراغب في التسجيل سعودي الجنسية ومقيم داخل أراضي المملكة العربية السُّعُودية.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 20 عاماً ولايزيد عن 40 عاماً.

يجب أن يكون المواطن الراغب في التسجيل غير حاصل على عمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

لابد من أن يكون للمتقدم في التسجيل نية صادقة في العمل.

على المتقدم للتسجيل في البرنامَج ألا يكون قد سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل.

لابد من أن يكون المواطن الراغب في التسجيل لا يحصل على معاش تقاعدي.

مبلغ إعانة البحث عن عمل

لقد تم المبلغ المسموح بصرفه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية وقد تكرر أن هذا المبلغ يتم صرفه مرة واحدة فقط لمن يستحق هذه الإعانة وذلك حتى يستطيع المواطن من الالتحاق بفرصة عمل مناسبة له وقد تم تقدير هذا المبلغ 2000 ريال سعودي ويتم صرف هذه الإعانة على مدار العام أي 12 شهر ويتم صرف هذا المبلغ من بداية الموافقة على الطلب الذي قام بتقديمه المواطن واللوائح الجديدة التي تخص برنامَج إعانة البحث عن عمل قد تكرر بأن صرف الإعانة سوف يكون كالآتي:

يتم صرف 2000 ريال سعودي في أول أربع أشهر شهرياً.

أما الأشهر الأربعة التالية سوف يتم صرف 1500 ريال شهرياً.

والأربع أشهر التالية سوف يتم صرف مبلغ 1000 ريال سعودي شهرياً.

وآخر أربع أشهر يتم صرف مبلغ 750 ريال سعودي شهرياً.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فيه على طريقة التقديم على إعانة البحث عن عمل 1443 وتعرفنا أيضاً على كيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل والشروط التي يجب مراعاتها للتسجيل في البرنامَج وقمنا أيضاً بذكر مبلغ إعانة البحث عن عمل.