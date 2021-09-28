نيجيريا .. أعمال العنف تحصد أرواح أكثر من 40 شخصا فى 48 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأصدر مفوض الولاية للأمن والشؤون الداخلية، صموئيل أروان، بيانًا قال فيه إن هجومًا مسلحًا شنه مجهولون، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى قرية كاسيسيرى، بمنطقة زانجون كاتاف.

وأضاف أن هذا الهجوم كان ردًا على هجومين مسلحين، الأحد الماضى خلف ما لا يقل عن 34 قتيلًا أغلبهم من المسيحيين.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث الذى وقع، أمس الأول الأحد، إلا أن أسلوب التنفيذ تشابه مع هجمات سابقة نفذتها عناصر من "جماعة الفولانى" العرقية فى المنطقة.

وتشتبه السلطات النيجيرية، فى أن عمليات القتل التى نفذت الإثنين، استهدفت السكان فى قرية كاسيسيرى التى تقطنها أغلبية مسلمة، وسط مخاوف من سعى جماعة بوكو حرام من تشكيل تحالفات بالمنطقة.