"صدمة" لمحمد صلاح في ليفربول.. والمصدر كلوب

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم النجم المصري محمد صلاح، فيما تحدث عن المشاكل الدفاعية التي ظهرت أمام برنتفورد التي لا تقلقه كثيرا، لكنه يريد تجنبها في بورتو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "قادة ليفربول هم جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك".

وأضاف "اللاعبون صوتوا على 3 قادة أخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون وأليسون بيكر".

وتابع "في العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

يذكر أن صلاح ارتدى شارة قيادة ليفربول لأول مرة في مايو الماضي خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد.

المشاكل الدفاعية

وعن المشاكل الدفاعية التي ظهرت أمام برنتفورد، قال كلوب إنها لا تقلقه كثيرا، لكنه يريد تجنبها في بورتو بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وحول ليفربول تأخره، السبت، إلى تقدم لكنه استقبل هدفا في الدقيقة 83 ليتعادل 3-3 مع برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ كلوب الصحفيين الاثنين: "لا يوجد قلق كبير لكن يجب أن نرد. من الصعب أن تفوز دون أن يكون الدفاع في قمة مستواه".

وأضاف "الدفاع ليس مجرد الخط الأخير وكانت لدينا مشكلة دفاعية. بورتو فريق مختلف لكن يجب أن نتحسن وتحدثنا عن ذلك ونعرف أننا لا يمكننا الدفاع بهذا الشكل ويجب أن نظهر وجها مختلفا".

وفرض ليفربول سطوته أمام بورتو في المواجهات الأخيرة وفاز 5-صفر و4-1 في آخر زيارتين إلى استاد دراجاو في 2018 و2019، لكن كلوب طالب بعدم الاتكال على التاريخ.

وتابع: "فوزنا في آخر مباراتين هناك ليس امتيازا. إنها مجموعة صعبة ولا يجب إهدار الوقت عند جمع النقاط. مباراة أتليتيكو مدريد وبورتو كانت صعبة وبورتو كان يستحق الفوز في رأي كثيرين".

وواصل: "في المواجهة الأخيرة بيننا لم نفكر في الفوز السابق 5-صفر لأن هذا ليس منطقيا ولا يمكن الفوز بمباراة دون أن تلعب".

وأشار المدرب الألماني إلى استمرار غياب لاعبي الوسط تياغو ألكانتارا وهارفي إليوت لكن لا توجد مشاكل أخرى مع الإصابات إذ عاد نابي كيتا للتدريبات بعد التعافي من إصابة بالقدم.