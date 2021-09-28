كورونا يزلزل المكسيك .. 3.007 إصابات جديدة و230 وفاة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "رويترز"، أن وزارة الصحة المكسيكية كشفت أن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و635 آلاف و807 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 275 ألفًا و676 حالة.

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.