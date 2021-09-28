جدة - نرمين السيد - وأضاف المرصد فى بيان له، أن ذلك يأتى بالتزامن مع قصف تعرضت له مدينة الميادين، حيث وقعت انفجارات قوية فى منطقة المزارع قرب مدينة الميادين فى ريف دير الزور، بعد قصف ممن طائرة مجهولة الهوية أيضًا، يعتقد أن إيران أرسلتها.
وأوضح أنه وثق هجومًا مماثلا فى منتصف سبتمبرالجارى، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من عناصر الحشد الشعبى فى استهداف جوى على الحدود السورية العراقية.
وأكد المرصد السورى أن أن الطائرات المسيرة التى استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبى بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، فيما تنفى الولايات المتحدة أن تكون طائراتها نفذت الضربات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف مجهول على الحدود السورية مع العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.