قصف مجهول على الحدود السورية مع العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف المرصد فى بيان له، أن ذلك يأتى بالتزامن مع قصف تعرضت له مدينة الميادين، حيث وقعت انفجارات قوية فى منطقة المزارع قرب مدينة الميادين فى ريف دير الزور، بعد قصف ممن طائرة مجهولة الهوية أيضًا، يعتقد أن إيران أرسلتها.

وأوضح أنه وثق هجومًا مماثلا فى منتصف سبتمبرالجارى، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من عناصر الحشد الشعبى فى استهداف جوى على الحدود السورية العراقية.

وأكد المرصد السورى أن أن الطائرات المسيرة التى استهدفت آليات وشاحنات عناصر الحشد الشعبى بريف البوكمال لا تزال مجهولة الهوية، فيما تنفى الولايات المتحدة أن تكون طائراتها نفذت الضربات.