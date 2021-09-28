نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021 إستعلم برقم الجلوس عن النتيجة عبر موقع الوزارة

“موقع وزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021” أصبحت الجملة التي تتصدر كافة مواقع التواصل الإجتماعي وقد ازادت بالفعل عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن رابط الموقع بالتزامن مع الاعلان عن ظهور نتائج الطلاب في الدور الأول لهذا العام الدراسي، وجدير بالذكر أنه كان رفع النتائج عبر الموقع والاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني ضمن مجهودات الحكومة العراقية لتفعيل الخدمات الرقمية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد نجحت حكومة العراق بالفعل من استخدام الشبكة العنكبوتية في اطلاق المنصات التعليمية التي استطاع الطلاب من خلالها استكمال العام الدراسي دون التعرض لأي اضرار تمس سلامة الطلاب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021

تم تداول بعض الأنباء منذ عدة أيام عن الانتهاء من تجهيز نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021 ورفعها عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال شبكة الانترنت، وجدير بالذكر أنه انتظر الطلاب فترة طويلة منذ انتهائهم من أداء الامتحانات منذ عدة أسابيع، وكان من المفترض إعلان النتيجة خلال الاسبوع الماضي، وعليه تشير الكثير من التوقعات إلى أنه سوف تظهر خلال تلك الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري أو في مطلع أكتوبر 2021 القادم، باقي نتائج الطلاب في المراحل التعليمية الأخرى، وقد تم نشر فيديو من وزارة التربية العراقية منذ أيام قليلة يوضح عمليات التصحيح ومراجعة الدفاتر الامتحانية الخاصة بالطلاب بالصف السادس الاعدادي للتأكيد على شفافية ودقة هذه العملية.

خطوات معرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021

يمكن الآن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول على موقع وزارة التربية العراقية لمعرفة نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021 فور ظهورها بكل سهولة، وقد قدمت الوزارة توضيح بأهم الخطوات التي يمكن اتباعها لاستخراج تفاصيل الدرجات، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي: