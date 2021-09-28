رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa التسجيل برقم الهوية “التعليم عن بُعد”

رابط منصة مدرستي، أصبحت المنصات الالكترونية للتعليم عن بعد أحد أهم الاجراءات التي سعت لتحقيقها كافة وزارات التربية والتعليم في معظم دول العالم، وخاصة بعد انتشار جائحة كورونا، ما جعل من المحتم أن تلجأ الكثير من الدول إلى دعم وتعزيز الوسائل الإلكترونية للتعليم عن بعد ليتمكن الطلاب من تلقي دروسهم وإجراء الاختبارات من خلالها، وأسوة بكافة البلدان العربية قامت وزارة التربية و التعليم في السعودية، بإطلاق «منصة مدرستي» بتوفير الخدمات التعليمية وسد احتياجات الطلاب والمنظومة التعليمية بشكل عام، ما جعلمعدلات البحث تتزايد عن رابط منصة مدرستي، وهو ما نوافيكم به في التقرير التالي.

رابط منصة مدرستي

بدأ العام الدراسي في المملكة العربية السعودية للمرحلتين رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لذلك بدأ أولياء الأمور بالبحث عن رابط منصة مدرستي، ليتمكنوا من التسجيل للطلاب الجدد وبدء العام الدراسي بنظام التعليم عن بعد عبر المنصة، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن خطوات التسجيل وجاءت على النحو التالي:

يقوم ولي الأمر بالدخول عبر شبكة الانترنت وتحميل تطبيق توكلنا ومن ثم الدخول إلى بيانات المنصة عبر تبويب حسابي، بعد ذلك يتم ادخال بيانات الطالب.

والخطوة التالية يتم الضغط على اسم المستخدم والضغط على إرسال في التبويب الظاهر.

بعد ذلك سوف يتم استلام كلمة المرور عبر الهاتف الجوال.

ويتم ادخاله ضمن البيانات المطلوبة، حينها يتم تفعيل الحساب على برنامج «تيمز» وهو البرنامج المرتبط بحصص منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي ومميزاتها

يسهل رابط منصة مدرستي الكثير على الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين على التواصل من خلاله بكل سهولة، وتعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات في المملكة العربية السعودية التي تقدم للطلاب محاكاة حقيقية بما يتم على أرض الواقع في المدرسة وهم في منزلهم دون الاضطرار للنزول إلى المدارس وتعريض حياتهم لخطر الاصابة بالفيروس.

ومن أهم مميزات المنصة أنها توفر للطلاب الكثير من المصادر التعليمية المختلفة، كما أنها مصممة ومهيأة لمراعاة الفروق الفردية بين كافة الطلاب، كما توفر بعض الفيديوهات الكرتونية المرئية والقصص بالإضافة إلى الكتب التربوية، و الألعاب التعليمية التي تساعد بشكل كبير على تنمية مهارات الطلاب.