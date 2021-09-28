الصين تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البر الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين انخفاضا من 35 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 13 حالة من الإصابات الجديدة انتقلت محليا، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.
وأضافت أنها سجلت سبع إصابات جديدة خالية من الأعراض انخفاضا من 20 قبلها بيوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96081 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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