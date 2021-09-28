وزير الدفاع الإسرائيلى يزور المغرب قريبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "هسيبرس" المغربى، قالت مصادر مطلعة إن زيارة المسؤول الإسرائيلى برمجت بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى الرباط، فى غضون الأيام القليلة المقبلة.
كما أشارت المصادر إلى أن خبراء ومسؤولين يمثلون قطاع صناعة الأسلحة، سيرافقون وزير الدفاع الإسرائيلى خلال زيارته، لبحث فرص الاستثمار فى مجال التعاون العسكرى والدفاعى بين البلدين.
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