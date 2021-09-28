جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً"، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية تخرق القرارات الأممية، وتشكّل تهديداً للجيران وللمجتمع الدولى"، بحسب قناة العربية.
وأضافت "نحن ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسى وندعو كوريا الشمالية للانخراط فى حوار".
وكانت كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقى اليوم الثلاثاء، وسط مطالبات للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلى عن "سياساتهما العدائية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.. وتدعو بيونج يانج للحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.