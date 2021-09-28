واشنطن تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.. وتدعو بيونج يانج للحوار

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إن "الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً"، مؤكدة أن هذه التجربة الصاروخية تخرق القرارات الأممية، وتشكّل تهديداً للجيران وللمجتمع الدولى"، بحسب قناة العربية.

وأضافت "نحن ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسى وندعو كوريا الشمالية للانخراط فى حوار".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقى اليوم الثلاثاء، وسط مطالبات للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلى عن "سياساتهما العدائية".