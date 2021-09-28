ميقاتى: تجميد التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت أمر قضائى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، اليوم الإثنين، إن تعليق التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت أمر قضائى، معربًا فى الوقت ذاته عن آمله بألا يتم عزل قاضى التحقيق الرئيسى.





وفى مقابلة مع قناة "إل. بى. سى"، قال ميقاتى: "ما رح نقدر نتحمل قاضى ثانى يتنحى" عن قضية انفجار بيروت. وصدر قرار فى بيروت، أمس الإثنين، بوقف التحقيق فى الانفجار الكارثى الذى وقع فى مرفأ بيروت عام 2020، وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث رفع سياسى كبير مطلوب للاستجواب دعوى ضد كبير المحققين فى القضية للارتياب فى حياده. وتم تجميد جلسات التحقيق لحين بت محكمة النقض فيما إذا كانت ستقبل الدعوى أم ترفضها.

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