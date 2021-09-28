عاجل.. إصابة 25 شخصا فى انفجار بالسويد

جدة - نرمين السيد - وحسب خدمات الطوارئ، تم إجلاء مئات الأشخاص من المبنى، فى حين اضطر العديد من سكانه للقفز من النوافذ.

وحتى الآن لم يعرف سبب الانفجار وفق خدمات الإنقاذ والشرطة السويدية.

وحسب التلفزيون السويدى، فإن الغالبية العظمى ممن نُقلوا إلى المستشفى يُعتبرون مصابين بجروح طفيفة، لكن يُقال إن البعض فى حالات خطيرة.

وتتواجد حالياً حوالى 15 وحدة من وحدات الإنقاذ فى موقع الانفجار، الذى تسبب بحرائق لاحقة فى بعض سلالم المبنى.