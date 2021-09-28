جدة - نرمين السيد - وحسب خدمات الطوارئ، تم إجلاء مئات الأشخاص من المبنى، فى حين اضطر العديد من سكانه للقفز من النوافذ.
وحتى الآن لم يعرف سبب الانفجار وفق خدمات الإنقاذ والشرطة السويدية.
وحسب التلفزيون السويدى، فإن الغالبية العظمى ممن نُقلوا إلى المستشفى يُعتبرون مصابين بجروح طفيفة، لكن يُقال إن البعض فى حالات خطيرة.
وتتواجد حالياً حوالى 15 وحدة من وحدات الإنقاذ فى موقع الانفجار، الذى تسبب بحرائق لاحقة فى بعض سلالم المبنى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إصابة 25 شخصا فى انفجار بالسويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.