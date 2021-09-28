التشيك تستبدل منظومة دفاعها السوفيتية بـ«سبايدر» الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الدفاع التشيكية فى بيان لها، إنها أبرمت عقداً بـ 13.7 مليار كرونة تشيكية ـ ما يعادل 540 مليون يورو ـ لشراء المنظومة الدفاعية الجديدة، والمكونة من أربع بطاريات صواريخ قصيرة المدى من طراز "سبايدر"، والتى تصنعها مجموعة "رافاييل" الإسرائيلية العامة.

وبحسب البيان، ينص العقد على مساهمة شركات تشيكية فى إنتاج هذه البطاريات بنسبة تزيد عن 30% من القيمة الإجمالية للصفقة.

وأوضحت وزارة الدفاع التشيكية أنها قررت شراء المنظومة بعد دراسة عروض 7 منتجين، عرضوا عليها 9 أنظمة دفاع جوى مختلفة.

وقال البيان: "تبين بعد المقارنة أن نظام سبايدر الإسرائيلى هو الأكثر فعالية، لأنه حل يتكيف مع الاحتياجات التشيكية، ويتوافق مع معايير حلف شمال الأطلسى، وينص على مساهمة من الصناعة التشيكية".

وبحسب البيان، قال وزير الدفاع لوبومير متنار إشادته بالصفقة باعتبارها خطوة إلى الأمام على طريق التخلص من نظام سوفياتى الصنع من السبعينيات "لم يعد يلبى معايير الدفاع الجوى الحالية".

يذكر أن تشيكيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسى فى 1999، بعد 10 سنوات من إطاحة تشيكوسلوفاكيا السابقة بالنظام الشيوعى الذى حكمها على مدى أربعة عقود.