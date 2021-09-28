الأمم المتحدة: لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق فى معرفة الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وقالت المنظمة الأممية، إنه لا بد من تحقيق العدالة، مضيفة أنه لعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت الحق فى معرفة الحقيقة، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، كانوا قد توجهوا برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغى إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبنانى بالمساءلة"، على اعتبار أن الانفجار شكل "مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس فى حماية أبسط الحقوق -- الحق فى الحياة".