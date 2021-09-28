القوات اليمنية تعثر على ألغام حوثية محرمة دوليا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الفرق الهندسية للقوات اليمنية، بيانًا قالت فيه إن الحقل يمتد على مساحات زراعية واسعة فى الجهة الجنوبية الغربية من مدينة حيس جنوبى الحديدة.

وأكدت أن الحقل يحوى ألغاما مضادة للدروع، موضحة أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران زودتها بدواسات ألغام فردية ما يجعلها أكثر فتكا.

ووفقا للبيان، فإن الحقل مزروع بطريقة هندسية مزدوجة، تضمن التفخيخ الكامل للأرض المستهدفة، حيث تم تزويده بألغام فردية وأخرى مضادة للدروع.

وجاء فى البيان أن الفريق الهندسى عمل بشكل فورى على نزع وتفكيك الحقل، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى وقت لتطهيره بشكل تام، كما طالبت القوات اليمنية بمحاكمة دولية لميليشيات الحوثى الإرهابية إثر استخدامهم هذا النوع من الألغام القاتلة.