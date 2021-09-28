فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

قررت فرنسا، اليوم الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.

وأعلن الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال، أن هذا القرار جاء ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال أتال، في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا1”: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.