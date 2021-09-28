شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 ورابط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بياناً عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستحقة للاستفادة به، حيث يأتي سؤال متكرر على جميع المواطنين في من لهم الأحقية بالصرف ويريدون معرفة كافة المعلومات عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد، حيث وقع الملك سلمان آل سعود على آلية العمل الجديدة في نظام الضمان الاجتماعي حيث تم الاتفاق على 6 أبواب مقسمة في 24 مادة يجب أن يكون متوفرين في المتقدمين حتى يستفيدوا بمعاش الضمان، وبذلك يتم وضع هذه الشروط حتى يتم استفادة المواطنين المحتاجين لذلك فقط ويستثنى من لم تنطبق عليهم الشروط المذكورة.

الجنسية السعودية يستثني ( الأرامل، أصحاب الهمم، المتزوجة من سعودي، الأيتام غير سعوديين، المطلقة )

التواجد على أرض المملكة دائما وعدم السفر.

أن لا يزيد المعاش عن الحد الأدنى للفرد أو الأسرة.

توافر شروط الممتلكات.

جمع كافة الأوراق المطلوبة التي تثبت الأحقية وتقديمها في وزارة التنمية الاجتماعية.

فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والقيام بالتسجيل فيه عن كتابة كافة البيانات المطلوبة.

تفتح لك صفحة فعليك باختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على كلمة التقديم.

تفتح صفحة يتطلب منك كتابة بعض المعلومات الشخصية عليك بتعبئتها.

أضغط على تقديم الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443المستفيدين من معاش الضمان

من ينطبق عليهم شروط معاش الضمان الاجتماعي هم فئة خاصة من الشعب السعودي.

أسرة مدمن المخدرات.

الشيوخ والغير قادرين عن العمل.

الأرامل والمطلقات واليتامى.

فاقدين الأب وزوجته.

فوائد نظام الضمان الجديد

قد يجعل هذا النظام حصر عدد أكبر من المستفيدين لتلبية احتياجاتهم من خلال تقدم الدعم المطلوب، وبالتالي لم يوجد محتاج على أرض المملكة العربية السعودية.

عند إثبات أن أحد المتقدمين لم تنطبق عليه شروط الدعم، وأنه قادر على البحث عن عمل وهو تحت سن القانوني لأخذ المعاش وقادر على إيجاد قوته بنفسه يتم الوقف فورا.

يجب إسراع التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لأن إذا تأخر تحديث البيانات عن سعر يسقط المعاش ويتم عمل جميع إجراءات رجوعه من جديد.

حالات وقف معاش الضمان