انفجار قوي يهز مدينة سويدية شهيرة.. والمصابون 25

أعلنت إذاعة إس.آر الرسمية في السويد أن نحو 25 شخصا نُقلوا للمستشفى بعد انفجار في مبنى سكني بمدينة غوتنبرغ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة السويدية إنها فتحت تحقيقا لكن ليس لديها أي مشتبه بهم في الوقت الحالي. وذكرت أجهزة الطوارئ أنها تعمل على إجلاء سكان المنطقة وإخماد حرائق بالمبنى. وقالت أجهزة الطوارئ في منطقة غوتنبرغ الكبرى "تضرر عدد من الشقق السكنية والدرج. لم يتضح حتى الآن سبب الانفجار".

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