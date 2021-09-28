جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القوات الأمنية فى الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً يزن 500 كيلوجرام مملؤة بمادة TNT الى الأراضى العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية فى الحدود"، مشيرة الى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضى السورية الى الأراضى العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودى".
وتابعت أنهم "أفرغوا الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحباط إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.