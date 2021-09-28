إحباط إدخال مواد متفجرة من سوريا إلى العراق

جدة - نرمين السيد - وقالت الخلية فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القوات الأمنية فى الفرقة الخامسة عشرة بالجيش تمكنت من منع محاولة لإدخال 18 كيساً يزن 500 كيلوجرام مملؤة بمادة TNT الى الأراضى العراقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية فى الحدود"، مشيرة الى أنه "جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون عجلة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضى السورية الى الأراضى العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودى".

وتابعت أنهم "أفرغوا الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".