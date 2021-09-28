زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات فى بيان، نقلته "السومرية نيوز"، ان "الهزة الأرضية سجلت عند تمام الساعة 09:02:31 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلى، حيث تبعد 8 كيلمترا جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".
ودعت السلطات المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى".
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