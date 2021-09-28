جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، أمس الإثنين، إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالى، لافتًا إلى أنه سيجرى اجتماعا مع مجموعة "لازارد" للاستشارات المالية قريبا.





وفى مقابلة مع قناة "إل بى سى" التلفزيونية اللبنانية، قال ميقاتى إن تحديثًا لخطة الإنعاش يخضع للدراسة حاليًا، وسيتم الإعلان عنه حين اكتماله. وكانت "لازارد" ساعدت الحكومة السابقة فى وضع خطة العام الماضى، والتى حددت الخسائر فى القطاع المالى بواقع 90 مليار دولار، ورفضت أطراف سياسية رئيسية فى لبنان الخطة، وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولى بسبب ذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان: اجتماع مع «لازارد» قريبا لتحديث خطة إنعاش مالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.