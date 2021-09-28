ماكرون: اليونان تشتري 3 فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن اليونان ستشتري 3 فرقاطات من فرنسا في إطار تحالف دفاعي جديد.

وقال ماكرون: “أزمة الغواصات مع أستراليا لن تغيّر استراتيجية فرنسا في منطقة الهندي-الهادئ”.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، في وقت سابق، إن بلاده تُقّيم كل الخيارات للرد على تخلي أستراليا عن عقد غواصات قيمته 40 مليار دولار، بينما حث بريطانيا على احترام التزاماتها في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أستراليا الأسبوع قبل الماضي إنها ستلغي طلبية للحصول على غواصات تقليدية من فرنسا وتبني ثماني غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أمريكية وبريطانية بموجب شراكة أمنية جديدة تسمى أوكوس.

ووصف بون العلاقات مع أستراليا حاليا بأنها “صعبة للغاية”.

وقال للصحفيين: “لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحدث. ينبغي لنا بحث جميع الخيارات”.

وعبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في نيويورك، عن تضامنهم مع فرنسا.