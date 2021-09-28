استقبل الآن.. تردد قناة توم وجيري 2021 لمتابعة مغامرات القط والفأر

تردد قناة توم وجيري، أولياء الأمور دائماً يزيد عملية بحثهم على مواقع التواصل عن معرفة الترددات الخاصة بقنوات الأطفال وأكثر القنوات التي يتم البحث عن ترددها هي توم وجيري بسبب ما تقدمه من أبرز الأفلام الكرتونية والأناشيد التعليمية وأغاني الأطفال وغيرها من المحتوى الذي يميز القناة، حققت تلك القناة شهرة واسعة بين القنوات الفضائية، واصبح يتابعها الملايين من الأشخاص حول العالم، ويفضل أولياء الأمور أن يمكث أطفالهم في المنزل بدلًا من الخروج خوفاً من الإصابة بالفيروس المنتشر، ولهذا وفرنا أحدث تردد لقناه توم وجيري من خلال المقال.

تردد قناة توم وجيري

يحب أن تضبط جهازك على التردد الذي نذكره فيما يلي لتنجح في ضبط القناة التي يستمتع الأطفال والكبار عند مشاهدتها فهي لا تجعلك تشعر بالملل، فهي واحدة من أشهر وافضل القنوات الفضائية المتخصصة في مجال الأطفال، تعرض القناة أشهر فيلم كرتوني شيق، حظي باهتمام الكبير والصغير، وتدور أحداثه حول الصراعات والمعارك التي تحدث بين تلك الثنائي القط توم والفأر جيري، وتنتهي تلك الصراعات بانتصار الفأر جيري، نشاهده جميعاً في جو ملئ بالإثارة والتشويق.

تردد قناة توم وجيري: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كما يمكن تنزيل القناة باستخدام التردد التالي.

التردد: 11354.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

نجاح قناة توم وجيري

نجحت قناة توم وجيري في إثبات مكانتها بين قنوات الأطفال وحققت التميز الذي لم تتمكن بعض القنوات الأخري من الحصول عليه حتي الآن، وهذا بسبب ما تقدمه من أجمل الأفلام الكرتونية المفيدة والممتعة التي لا تجعل المشاهد يشعر بحالة من الملل عند رؤيتها، بالإضافة إلى إشارتها القوية الذي يساعد المشاهد في الاستمتاع بالمحتوى وبجودة إتش دي دون تشويش أو انقطاع البث فترات، كما أنها تعمل طول اليوم، كما أن القناة اختارت الاسم الذي يرددها الكبار والصغار على مر السنوات وهو توم وجيري، أشهر الأفلام الكرتونية المضحكة التي تعطي روح البهجة والسعادة للمشاهد، ولهذا فهي تستحق كل هذا النجاح الذي وصلت إليه منذ بداية انطلاقها الأول.