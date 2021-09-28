منصة مدرستي وزارة التعليم واجباتي اختبارات مقررات إلكترونية التسجيل بمايكروسوفت حصة اضافية

منصة مدرستي وزارة التعليم واجباتي والاختبارات الشهرية والمقررات الإلكترونية على المنصة، وطريقة تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت، كل ما سبق من الأمور محل البحث من قبل طلاب وطالبات المملكة منذ بداية العام الدراسي الحالي، لذلك ومن خلال هذا التقرير سنقوم بالشرح الوافي المصحوب بفيديوهات توضح وتُبين كافة الأمور التي تهم الطلاب والطالبات، ومنها المقررات الإلكترونية في منصة مدرستي، وكيفية تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية بمنصة مدرستي، وكذلك طريقة تسجيل دخول مدرستي بحساب مايكروسوفت

منصة مدرستي وزارة التعليم واجباتي اختبارات مقررات إلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن التواصل مع الدعم الفني لمدرستي، وطريقة إضافة واجب على المنصة، وطريقة فتح الواجبات المدرسية على منصة مدرستي التعليمية إلكترونيا، كما سنتناول أيضا شرح طريقة فرز الواجبات بشكل سريع من منصة مدرستي، وطريقة وضع حصة إضافية على منصة مدرستي وضم جميع الفصول فيها، كما سنجاوب على تساؤلاتكم الأخرى العديدة بالصوت والصورة على كافة الأمور محل اهتمام الطلاب والطالبات.

منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية الصفحة الرئيسية مباشر

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مدرستي أصبحت ملازمة لطلاب المملكة بعد اعتماد أسلوب التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور للمدارس بالإضافة إلى التعلم عن بعد من خلال منصة مدرستي، حيث أقرت وزارة التعليم السعودية الخطة التعليمية للعام الدراسي الحالي، والذي يشتمل على اعتماد التعليم الإلكتروني عن طريق منصة مدرستي جنباُ إلى جنب مع الحضور بالمدارس، وللتسهيل على الطلاب والطالبات وأوليا أمورهم، فقد وغرت منصة مدرستي سهولة التواصل مع الدعم الفني للمنصة من خلال الخط الساخن للدعم والرقم الموحد للدعم الفني، والذي يمكن من خلالة التواصل لعرض الشكوى.

منصة مدرستي وزارة التعليم

ومن الجدير بالذكر إن منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد تُعد أهم وسائل التعليم الإلكتروني بالمملكة، وذلك من خلال الخدمات العديدة التي تقدمها المنصة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات، حيث تقدم المنصة خدماتها التفاعلية لشرح المقررات الدراسية بطريقة مميزة وجذابه، حيث يمكن من خلال المنصة أيضا إضافة الواجبات المنزلية، وحل الاختبارات الشهرية والفصلية، وذلك للتقييم المستمر لمدى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

طرق التواصل مع الدعم الفني لمدرستي

هناك عدة طرق لكي يتم التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي وهي:

يُمكنك التواصل عبر الرقم الساخن للدعم وهو 320033988.

رقم دعم المنصة الموحد المجاني هو 80012999999.

لرقم خدمة العملاء الموحد للمنصة هو 19996.

إضافة واجب في منصة مدرستي

بشرح الفيديو السابق كيفية إضافة واجب للطالب، مع السماح برفع مرفقات وملفات للواجب، وذلك من التبويبات الجانبية على المنصة، تضغط على المقررات والمصادر ثم تختار التبويب الفرعي “الواجب” وتختار إضافة واجب وتحتار الدرس الذي ترغب في تنزيل الواجب الخاص به، ويجب متابعة الفيديو السابق لمزيد من التفاصيل.

فرز الواجبات بشكل سريع من منصة مدرستي

فرز الواجبات من الأمور الهامة وطريقة تصحيح الواجبات بشكل ألي على منصة مدرستي، حيث يقوم المعلم بفحص الواجبات التي تم إرسالها من قبل الطلاب، ويجب متابعة الفيديو السابق الخاص بفرز الواجب للتعرف على مزيد من التفاصيل.

طريقة وضع حصة إضافية على منصة مدرستي وضم جميع الفصول فيها

يشرح الفيديو السابق طريقة عمل حصة إضافية على منصة مدرستي خارج وقت الدوام المدرسي، ويتم ذلك من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية في منصة مدرستي،والقيام باختيار حصص لإضافية، ويتم الضغط على إضافة درس ووضع الوقت والتاريخ ومدة الحصة، ولكزيد من المعلومات يجب مشاهدة الفيديو السابق.

إضافة طالب جديد على منصة مدرستي وإضافة طالب للفصل على منصة مدرستي

من خلال الفيديو السابق يمكن التعرف على طريقة إضافة طالب جديد على منصة مدرستي، وكذلك كيفية إضافة الطالب للفصل الدراسي الخاص به، ويتم تسجيل وإضافة طالب جديد من خلال الخطوات التالية:

تسجل الدخول لموقع منصة مدرستي.

تضغط فوق خانة العودة للمدارس.

تنقر فوق تسجيل الدخول.

تملأ جميع البيانات الرئيسية وتكتب رقم الهاتف.

تدخل رمز التحقق الذي يتم إرساله إليك.

طريقة إنشاء اختبار من منصة مدرستي

طريقة إنشاء اختبار على منصة مدرستي، ويتم ذلك بطريقين سواء اختبار ألي أو اختبار ينشئه المُعلم ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الضغط على المقررات والمصادر من حساب المعلم والدخول إلى الاختبارات

الضغط على كلمة اختيار اختبار.

نضغط على مسار الاختبار.

عنوان الاختبار حيث يستطيع المعلم إنشاء اختبار أو يختار اختبار ألي من خلال الأسئلة المتوفرة أليا.

ثم يتم الضغط على التالي.

لمزيد من التفاصيل يجب مشاهدة الفيديو السابق.

إنشاء اختبار الفورمس عبر تطبيقات منصة مدرستي

طريقة وكيفية إنشاء اختبار من خلال تطبيق الفورمس على منصة مدرستي نفتح تطبيقات المنصة التابعة لأوفيس 365، وبعدها يتم احتار اختبار جديد، ونضع عنوان للاختبار، وليكن اختبار الفترة الأولي للمادة التي ترغب فيها، واختيار أيقونة الفصل الدراسي، والفيديو السابق يشرع بالتفصيل طريقة إنشاء وعمل اختيار عبر تطبيق الفورمس.

طريقة دخول الطالب نظام الاختبار منصة مدرستي

الدخول إلى منصة مدرستي مباشرةً

الدخول بحساب مايكروسوفت.

إضافة اسم المستخدم.

الضغط على التالي.

إدخال كلمة المرور.

أضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على الاختبارات من القائمة.

اختار اختبارات مركزية.

سيتم تحويل الطالب عبر منصة مدرستي إلى نظام الاختبارات.

اختار الدخول بحساب مايكروسوفت.

ثم بكتابة البريد الإلكتروني للطالب على مايكروسوفت.

الضغط على كلمة التالي.

تسجيل الدخول.

الانتقال فيما بعد إلى لوحة معلومات الطالب.

تحديد الاختبار المطلوب.

وأخيرا الضغط على إجراء الاختبار للبدء في جلسة الاختبار الإلكترونيّ.

طريقة إنشاء اختبار نهائي من منصة مدرستي على تطبيق اوفيس

طريقة تحويل “منصة مدرستي” إلى تطبيق عبر مايكروسوفت ايدج

لسهولة التعامل مع منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التعليم السعودية، يمكن تحويل منصة مدرستي إلى تطبيق عن طريف مابكروسوفت ابدج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على منصة “مدرستي”.

2- الضغط على الثلاث نقاط في الأعلى.

3- ننزل إلى التطبيقات.

4- نختار تثبيت هذا الموقع كتطبيق.

و

بنك الأسئلة منصة مدرستي

يعتبر بنك الأسئلة على منصة مدرستي من أهم ما يبحث عنه الطلاب والطالبات، ويحتوي بنك الأسئلة على أسئلة ألية وأسئلة يضعها المعلم، ويختار الطلاب الأسئلة الخاصة بالسنة الدراسية الخاصة بها، كما يختار درجة صعوبة الأسئلة، ويفضل اختيار صعوبة متوسطة، ولمزيد من المعلومات عن بنك أسئلة منصة دراستي يجب متابعة الفيديو السابق.

شرح كيفية الدخول كحساب طالب على منصة التيمز Microsoft Teams

الدخول على رابط منصة مدرستي.

اختيار تسجيل الدخول بمايكروسوفت.

إدخال البيانات المطلوبة وأضغط على تسجيل.

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وبذلك نكون قد قدمنا لأبناؤنا وبناتنا طلاب وطالبات المملكة السعودية منصة مدرستي واجباتي واختبارات ومقررات إلكترونية وكذلك خطوات تسجيل طالب جديد على منصة مدرستي، كما أجبنا بالشرح الوافي من خلال فيديوهات تفصيلية عن كافة التساؤلات التي يبحثون عن إجابات مُفصلة لها، وذلك حتى يمكنهم التعامل بسهولة ويُسر مع منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم السعودية.

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رابط منصة مدرستي التعليمية وزارة التعليم على تويتر

يعتبر رابط منصة مدرستي على توتير من الروابط الهامة التي تحظى باهتمام الطلاب، ويرجع ذلك للمعلومات الهام التي يتم نشرها بصفة دورية على هذا الرابط لذلك يتابع الطلاب رابط منصة مدرستي وزارة التعليم على تويتر، حيث يتم نشر كافة الأخبار والمستجدات الخاصة بالمنصة على تويتر منصة مدرستي.

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