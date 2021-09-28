فرنسا تشدد شروط التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، اليوم الثلاثاء، قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات لمواطنى المغرب والجزائر وتونس، وذلك ردًا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.





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