اليونان توقع عقدا لشراء 3 فرقاطات جديدة من فرنسا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين.
وكان ميتسوتاكيس أكد، أمس الإثنين، أن اليونان تتحاور مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعى فى الوقت الذى تسعى فيه أثينا إلى رفع قدرات قواتها المسلحة.
وكانت مجموعة "نافال" الفرنسية قدمت عرضًا لليونان، الأسبوع الماضى، لتزويدها بثلاث فرقاطات، مع خيار شراء رابعة، فى صفقة بلغت قيمتها 5 مليارات دولار.
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