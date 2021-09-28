العراق: إبرام تعاقدات مع روسيا لتعزيز قدرات الجيش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، محمد رضا آل حيدر، إن "وفدًا عراقيًا ذهب إلى روسيا برئاسة قائد الدفاع الجوى، وجرى الحديث حول التعاقد لشراء منظومة S300، لكن توقف الأمر".
وأشار آل حيدر إلى أن "العراق لديه تعاقدات سابقة مع روسيا حول تجهيز لواء مدرع، باعتبار خبرة العراقيين اغلبها مع السلاح الروسى، وخصوصًا الدروع".
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