رسميا.. طالبان تحرم النساء من دخول جامعة كابول

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال المستشار الجديد محمد أشرف غيرات: "طالما لم تتوفر بيئة إسلامية حقيقية للجميع، لن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل. الإسلام أولاً"، حسبما نقل موقع "الحرة".

وقالت إحدى المحاضرات، التى طلبت حجب هويتها، إن "جامعة كابول هى موطن الأمة الأفغانية"، مضيفة أنها "مكان مقدس، لا يوجد فيها شىء غير إسلامى".

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال فى أول مؤتمر صحفى له بعد السيطرة على أفغانستان: "نتعهد السماح للنساء بالعمل فى إطار احترام مبادئ الإسلام"، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان على عكس تلك التعهدات.

ويخشى الكثير من الأفغان عودة طالبان لممارساتها اللا إنسانية السابقة التى كانت تمارسها أثناء حكمها فى الفترة بين 1996 و2001، لم يكن يسمح للنساء بالعمل والتعلم، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.