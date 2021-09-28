فرنسا تعرقل مفاوضات تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبى بعد أزمة الغواصات

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة عن أن فرنسا اعترضت على مسودة الموقف الأوروبى الذى توصل إليه سفراء التكتل الأوروبى خلال اجتماعهم أمس الإثنين، لطرحه فى اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة المرتقب بعد غدٍ الأربعاء، فى مدينة بيتسبرج الأمريكية.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن رفض أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى يعنى أن الاجتماع التجارى الرئيسى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، سيكون أضيق نطاقًا مما كان مقررًا له فى البداية.

ويهدف الاجتماع المرتقب لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بعد 4 أعوام من النزاعات التجارية بين جانبى المحيط الأطلسى، فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.

وبحسب الوكالة، سيناقش الاجتماع 4 مواضيع رئيسية هى: "مراقبة الاستثمارات الأجنبية، والرقابة على الصادرات، وسلاسل توريد أشباه الموصلات، والذكاء الصناعى".

وكانت فرنسا طالبت فى وقت سابق، بإرجاء الاجتماع، بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية بعشرات المليارات من الدولارات، إثر توقيع معاهدة دفاع جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا ستزودها بالغواصات.