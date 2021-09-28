مقتل أكثر من 20 صيادا فى غارة جوية شمال نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المصادر النيجيرية، إن إحدى مقاتلات الجيش النيجيرى أغارت على قرية "كواتار دابان ماسارا" التى تطل على بحيرة تشاد، والتى تقع على الحدود بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وتعتبر معقلاً لتنظيم داعش الإرهابى فى غرب إفريقيا.

وبحسب الوكالة، قال عضو فى الاستخبارات النيجيرية إن "أى صياد يذهب إلى هذه المنطقة على مسؤوليته الخاصة، لأنها أرض معادية، وما من طريقة لتمييزهم عن الإرهابيين".

وأضاف أنه "بحسب المعلومات، فإن الحصيلة هى أكثر بكثير من 20 قتيلاً"، مؤكدًا أن الغارة الجوية استندت إلى "معلومات موثوق بها" عن تجمع للإرهابيين فى المنطقة".