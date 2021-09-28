جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت المصادر النيجيرية، إن إحدى مقاتلات الجيش النيجيرى أغارت على قرية "كواتار دابان ماسارا" التى تطل على بحيرة تشاد، والتى تقع على الحدود بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، وتعتبر معقلاً لتنظيم داعش الإرهابى فى غرب إفريقيا.
وبحسب الوكالة، قال عضو فى الاستخبارات النيجيرية إن "أى صياد يذهب إلى هذه المنطقة على مسؤوليته الخاصة، لأنها أرض معادية، وما من طريقة لتمييزهم عن الإرهابيين".
وأضاف أنه "بحسب المعلومات، فإن الحصيلة هى أكثر بكثير من 20 قتيلاً"، مؤكدًا أن الغارة الجوية استندت إلى "معلومات موثوق بها" عن تجمع للإرهابيين فى المنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل أكثر من 20 صيادا فى غارة جوية شمال نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.