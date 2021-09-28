بالفيديو.. رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الأمن في سيناء

تفقد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء لمتابعة الحالة الأمنية والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية كذلك إجراءات تنفيذ الخطط والمهام المكلفين بها.

وقام الفريق فريد بجولة تفقدية تضمنت المرور على عدد من المشروعات القومية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها والمرور على عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية.

والتقى خلال الجولة بعدد من الأهالي والمواطنين الذين قدموا الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة نظير ما قدموه من جهود كبيرة لعودة الأمن والأمان بكافة أنحاء مدن وقرى شمال سيناء، أعقبها عقد لقاء مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية لمحافظة شمال سيناء.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب، كذلك خطط التأمين المتبعة لتوفير المناخ الآمن لكافة العاملين بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

كما عقد لقاء مع مقاتلي القوات المسلحة، نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن.

وأدار الفريق فريد حوارا مع القادة والضباط والصف والجنود أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة للحفاظ على أمن سيناء، كما قام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في أداء مهامهم المكلفين بها على الوجه الأمثل.