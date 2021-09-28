عودة ميسي.. أول اختبار "حقيقي" مع باريس سان جرمان

انضم ليونيل ميسي لتشكيلة باريس سان جرمان التي تواجهة مانشستر سيتي في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بعد أن غاب عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الفرنسي بسبب كدمة في الركبة.

وسيظهر المهاجم الأرجنتيني في تشكيلة تضم أيضا لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، العائد من غياب 4 مباريات بسبب إصابة أخرى في الركبة.

ويحتل سان جرمان المركز الثاني في المجموعة بعد تعادله 1-1 مع كلوب بروج البلجيكي.

ويتصدر مانشستر سيتي الإنجليزي المجموعة، بعد فوز ساحق 6-3 على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني.

ومن جهة أخرى، عاد ميسي إلى تشكيلة منتخب بلاده بعد تعافيه، حيث سيشارك في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نشر أسماء تشكلية منتخب "راقصي التانغو" التي تتوجه إلى باراغواي الخميس السابع من أكتوبر لمواجهتها الأحد في العاشر منه، وشهدت عودة "البرغوث" إلى صفوفها.

وستواجه الأرجنتين بيرو في 14 من الشهر نفسه، وهي تملك حتى الآن 18 نقطة في المركز الثاني خلف البرازيل المتصدرة مع 24 نقطة من 8 مباريات.