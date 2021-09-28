انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر ونصف الشهر، الثلاثاء، إذ كبح ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا، فيما ينتظر المستثمرون أيضا مؤشرات بشأن السياسة من خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 1735.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1741.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1742.40 دولار.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
كما يتنافس الدولار مع الذهب في قائمة أصول الملاذ الآمن.
وقال المحلل في كومرتس بنك كارستن فريتش إن الارتفاع في عوائد السندات لأجل عشر سنوات "شديد الأهمية بالنسبة للذهب، لأنه يقلل من جاذبيته"، ويبدو أن المعدن يتجه للمزيد من الانخفاض صوب 1735 دولارا.
وأضاف أنه بالتالي، لا تزال المعنويات في السوق سلبية مع استمرار تخارج تدفقات صناديق المؤشرات والمستثمرون "ليسوا متفائلين للغاية بشأن آفاق الذهب".
ومن المقرر أن يدلي باول بشهادة أمام الكونغرس الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.
وقال باول مؤخرا إن البنك المركزي الأميركي سيتحرك ضد التضخم غير المنضبط إذا لزم الأمر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 22.35 دولار للأوقية.
وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 975.23 دولار، فيما نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1945.98 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. الذهب يهبط إلى قاع شهر ونصف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.