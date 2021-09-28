نوال الزغبي وآخرون: هذا ما سيحدث إذا "طار" تحقيق مرفأ بيروت

انتشر فيديو في لبنان، يطالب بالعدالة لضحايا مرفأ بيروت، بعد أنباء عن إغلاق التحقيق في الانفجار الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة آلاف الضحايا.
ونشرت الفنانة نوال الزغبي الفيديو الذي افتتحت كلمته هي قائلة: "قالوا لنا علنا أنهم يريدون أن يطيروا التحقيق".
وتوالت العبارات من الفنانين والإعلاميين وأهالي الضحايا في الفيديو، مطالبين الحكومة اللبنانية بعدم إغلاق التحقيق.
وكتبت نوال الزغبي تعليقا على الفيديو: " إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بأنّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه".
وبعد قرار تعليق التحقيق للمرة الثانية، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان إنه لا بد من تحقيق العدالة والسماح لعائلات ضحايا التفجير بمعرفة الحقيقة.
وكان المحقق العدلي طارق بيطار قد علق تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت لحين بت القضاء بدعوى تقدّم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر.
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