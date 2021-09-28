الخطوط الملكية الأردنية تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق

أفاد بيان رسمي إن الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ستستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق اعتبارا من 3 أكتوبر.
وجرى تعليق الرحلات في ضوء الصراع المستمر في سوريا منذ عشر سنوات، وكانت الأردن قد علقت الرحلات إلى سوريا، في 2012.
وأشارت قناة المملكة الأردنية، إلى أن الإعلان عن عودة الرحلات الجوية جاء خلال الاجتماعات الوزارية الأردنية السورية الموسعة التي اختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمان.
وانطلقت الاثنين، اجتماعات وزارية أردنية سورية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث جرى بحث ملفات التبادل التجاري وحركة نقل الشاحنات، وفتح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين البلدين، إضافة إلى ملفات الكهرباء والمياه والزراعة.
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