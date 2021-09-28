الأسبوع المقبل.. عودة الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، توصل الجانبان خلال مباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادى فى مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذى يعود بالفائدة على البلدين. وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين ومعالجة أى صعوبات تواجه حركة التبادل التجارى والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف.

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