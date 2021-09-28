ألمانيا: القبض على متهم بمعاداة السامية فى هامبورج

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال متحدث باسم الشرطة الألمانية، صباح اليوم الثلاثاء: "نعتقد أننا كشفنا ملابسات الجريمة وتحديد هوية المشتبه"، مضيفًا أنه لا يمكن كشف مزيد من المعلومات فى الوقت الحالى.

وكان المعتدى عليه تعرض للهجوم عندما كان يشارك فى تظاهرة داعمة لإسرائيل ومناهضة لمعاداة السامية وسط مدينة هامبورج فى 18 سبتمبر الجارى، حيث وجه الجانى "إهانات ضد السامية للرجل، ثم لكمه فى وجهه بقبضته، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم فر مع رفاقه على دراجات كهربائية مستأجرة على الأرجح".