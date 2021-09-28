روسيا تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 852 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتخطى أعلى حصيلة للوفيات سجلته البلاد، الأسبوع الماضى، بعد ارتفاع عدد الحالات الجديدة.





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