المجر تستدعى سفير أوكرانيا بسبب اتفاق مع غازبروم الروسية

وكانت المجر وغازوبرم وقعا، أمس الإثنين، اتفاقًا لمدة 15 عامًا لتوريد الغاز من روسيا عبر البلقان والنمسا، مع تجنب أوكرانيا بصورة كاملة أو جزئية، وهو الطريق الرئيسى لامدادات الغاز حتى الآن.
ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، قالت أوكرانيا إنها ستطلب من المفوضية الأوروبية تقييم ما إذا كان الاتفاق ينتهك قواعد الطاقة الأوروبية.
وفى منشور على موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو: "نحن غاضبون للغاية من قرار الحكومة الأوكرانية مهاجمة الاتفاق"، مضيفًا: "استدعينا السفير الأوكرانى لوزارة الخارجية، اليوم، للاحتجاج على محاولة انتهاك سيادتنا".
واعتبرت أوكرانيا، أمس الإثنين، أن الاتفاق وراءه دوافع سياسية، وليس مصالح اقتصادية. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية فى بيان، إن اتفاق المجر مع غازبروم "يضر بالمصالح الوطنية لأوكرانيا، وأُبرم لإرضاء الكرملين".
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