دراسة أوروبية تحذر من استغلال الإخوان لـ «كلوب هاوس» لنشر الإرهاب والفوضى

جدة - نرمين السيد - حذرت دراسة أوروبية حديثة، من تنامى خطر استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لتطبيقات التواصل الحديثة، فى مقدمتها تطبيق "كلوب هاوس"، لنشر مخططات الفوضى فى عدد من الدول العربية.





وأوردت الدراسة الصادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أنه تم التحذير من أن جماعة الإخوان قد تستغل تطبيقا إلكترونيا للتأثير على الرأى العام العربى لصالحها وتجنيد عملاء جدد، حيث اكتسب التطبيق الجديد "Clubhouse" انتشارا واسعا.

وقالت الدارسة إن جماعة الإخوان استغلت منشورات آلاف الحسابات المزيفة على فيسبوك وتويتر لنشر العديد من الشائعات ضد السلطات فى العالم العربي، واستخدام الصوت البشرى فى التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، كما هو الحال فى Clubhouse، بدلا من منشور مكتوب.

ووفق الدراسة، قدمت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا (OIPMA) ورقة بحثية إلى مفوضية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن المعلومات المضللة ذات الدوافع السياسية والإدعاءات الكاذبة التى يكرسها الإخوان وتأثيرها على صنع القرار الدولى، مُقدمة فيها أمثلة على أسلوب الجماعة فى الدعاية والتضليل الإعلامى الذى يستهدف خصومها فى البلدان العربية.

وسلطت المنظمة الضوء على دور التنظيم الدولى للإخوان فيما اعتبرته "زعزعة الأمن والاستقرار فى العديد من بلدان الشرق الأوسط".

وتطرقت المنظمة لما قالت إنه "مئات الآلاف من الحسابات أغلبها وهمية لنشطاء الإخوان والقاعدة وداعش ومنها المؤيدة للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى".