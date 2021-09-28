العراق يعلن مقتل المسؤول العسكرى لداعش

جدة - نرمين السيد - وفى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رسول إن "إحدى دوريات الفوج الثالث باللواء الثالث عشر شرطة اتحادية، بقيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل الإرهابى (ا.ع.ا.ا.ا) المكنى بـ(أبو رحمة)، خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين، أثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية فى منطقة القادرية شمال سامراء".

وأوضح المتحدث العراق، أن "هذا الإرهابى كان يشغل منصب المسؤول العسكرى لجزيرة غرب سامراء"، لافتًا الى أن "القوة ما زالت مستمرة فى البحث عن الإرهابيين الآخرين اللذين لاذا بالفرار".