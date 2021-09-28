جدة - نرمين السيد - وفى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال رسول إن "إحدى دوريات الفوج الثالث باللواء الثالث عشر شرطة اتحادية، بقيادة عمليات سامراء، تمكنت من قتل الإرهابى (ا.ع.ا.ا.ا) المكنى بـ(أبو رحمة)، خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة إرهابيين، أثناء محاولتهم سرقة المحال التجارية فى منطقة القادرية شمال سامراء".
وأوضح المتحدث العراق، أن "هذا الإرهابى كان يشغل منصب المسؤول العسكرى لجزيرة غرب سامراء"، لافتًا الى أن "القوة ما زالت مستمرة فى البحث عن الإرهابيين الآخرين اللذين لاذا بالفرار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يعلن مقتل المسؤول العسكرى لداعش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.