طالب باحترام حرمة المسجد الأقصى.. الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، عن إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية فى المسجد الأقصى، والاستمرار فى إعاقة عمل موظفى إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.





وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية، إنّ الوزارة وجّهت الثلاثاء، مذكرة احتجاج رسمية طالبت فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى، واحترام حرمة المسجد، وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.

وأضاف الناطق الرسمي، بأنّ هذه الانتهاكات مرفوضة ومُدانة، وتُمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين، ولالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية، بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى.

وأكد أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول والخروج منه.