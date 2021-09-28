موريتانيا: سجن 28 شخصا بتهمة التخريب

جدة - نرمين السيد - قرر قاضى التحقيق الموريتانى بمحكمة جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، سجن 28 شابًا بتهمة التخريب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون ترخيص عندما تظاهروا الأسبوع الماضى فى مدينة الركيز، جنوب العاصمة نواكشوط.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم إيداع المتهمين الـ28 فى سجن مدينة روصو عاصمة المحافظة، كما قرر القاضى وضع 12 شخصًا تحت المراقبة القضائية مع إخلاء سبيلهم. كما ألغى ملاحقة طفل لم يتجاوز 12 عامًا. وكانت النيابة الموريتانية أحالت 41 شخصًا إلى قاضى التحقيق بعد أن أكمل الدرك الموريتانى التحقيقات مع أكثر من 100 معتقل إثر احتجاجات فى الركيز، أسفرت عن إتلاف ممتلكات بمقار حكومية فى المدينة الواقعة قرب نهر السنغال بولاية الترارزه جنوب موريتانيا، احتجاجاً على تدنى الخدمات وانقطاع التيار الكهربائى عن المدينة، ونقص مياه الشرب، وضعف خدمات الاتصالات.

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