البرلمان الأوروبى: انتخابات ألمانيا لن تغير وضعها فى الاتحاد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس البرلمان الأوروبى ديفيد ساسولى، إن وضع ألمانيا فى أوروبا لن يتغير كثيرًا على الأقل على المدى القريب، عقب الانتخابات التى أسفرت عن تفوق الحزب الديمقراطى الاشتراكى.





وأوضح ساسولى القيادى فى الحزب الديمقراطى الإيطالى -فى تصريح أوردته وكالة "آكى" الإيطالية- أن ألمانيا، كسائر البلدان الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، سيتعين عليها مواجهة التحولات الكبيرة فى الاقتصاد والمجتمع، ولهذا السبب سيتحتم على الاتحاد الأوروبى الدخول فى نقاش، الذى بدأ بالفعل، بشأن التحديث الضرورى لأدواته، بما فى ذلك ميثاق الاستقرار المالى الأوروبى للحفاظ على الانتعاش الاقتصادى لفترة طويلة بقواعد جديدة ومستدامة. وحول نتائج الانتخابات الألمانية الأخيرة، اعتبر رئيس الجهاز التشريعى الأوروبى أن هذا التصويت يؤكد صلابة الديمقراطية الألمانية والرؤية الواضحة المؤيدة لأوروبا، قائلًا: "فى خضم التحولات السياسية والجيوسياسية التاريخية، أرسل الاقتراع إلى أوروبا رسالة تقدمية، ولكنها أيضًا رسالة استقرار.. لقد هُزم اليمين المتطرف بشدة".

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