ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 لمتابعة أفضل أغاني وأناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنة، منذ الإعلان عن قناة طيور الجنة وبدأ الجميع في انتظار البث الأول للقناة الذي تميزت بالمحتوي الذي عرضته على المشاهد والذي حققت من خلاله نسبة نجاح ربما لم يكن مثلها من قبل، حيث أنها حققت نجاحاً كبيراً على مستوى الوطن العربي كله، تميزت بالأناشيد الدينية الجميلة التي يقدمها الأطفال بصوت عذب وجميل واصبح الجميع يردد هذه الأناشيد ويقوموا بتحمليها على الهواتف المحمولة ،ومنهم من كان يضعها كنغمات للهاتف ولهذا تزيد عملية البحث بشكل كبير على التردد الجديد، تابعونا للتعرف على تردد قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

بسبب عملية البحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة وأنها أصبحت واحدة من القنوات الأكثر بحثاً ضمن قائمة البحث اليومية، سوف نذكره في السطور التالية حتي يتمكن محبي الأناشيد الدينية وأغاني الأطفال والرسوم المتحركة، سواء الكبار أو الأطفال من ضبط القناة.

الجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة مالكة لرجل الأعمال الأردني خالد مقداد، والذي يسعى دائماً لتقديم كل ما هو جديد ومتناسب مع عادات وتقاليد الشعوب العربية، فأطلق عدة قنوات فضائية لكافة الفئات العمرية، تتحدث باللغة العربية والإنجليزية.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة طيور الجنة

بدأت قناة طيور الجنة في الأردن، وهي تقدم العديد من الأناشيد التعليمية للأطفال، وتساعدهم على معرفة كل ما هو جديد من خلال أناشيد الحروف والأرقام باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والتعرف على الألوان والحيوانات، بجانب ما تقدمه من أغاني تحفز الأطفال علي التعامل بسلوك صحيح مع الكبار والأصدقاء والأهل، وتجعلهم يدركون أساسيات الدين من خلال الأناشيد التي تعلمها أركان الإسلام وطريقة الوضوء وتقديم المساعدة للفقراء وغيرها.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز طيور الجنة بالعديد من المميزات التي لم تتوفر في قنوات أخري خاصة للأطفال وهي كما يلي.