موعد مباراة النصر والطائي اليوم 28\09\2021 والقنوات الناقلة في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة النصر والطائي اليوم الثلاثاء 28\09\2021 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث اللقاء الهام، والذي يأتي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يدخل النصر اللقاء برغبة قوية وأكيدة للفوز بها والحصول على النقاط الثلاث، ويحتل النصر المركز السادس برصيد 9 نقاط من فوز في ثلاث مباريات وهزيمة في مبارتين، لذلك سوف يسعى بكل قوة نحو الحصول على الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة 11 لمزاحمة الكبار على المراكز الأولى في ترتيب الدوري السعودي، والخروج من حالة عدم الاستقرار الفني الموجود فيها الفريق حالياً، حيث أن مستوى النصر من خلال الخمس جولات الماضية متذبذب صعوداً وهبوطاً، ولذلك تجد الجماهير المحبة والعاشقة لنادي النصر حزينة من عدم استقرار المستوى وخسارة الفريق لمبارتين في أول خمس مباريات في الدوري.

بينما يسعى الطائي نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتعديل وضعه بجدول المسابقة، حيث يعاني الطائي من بداية الموسم، ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، جمعهما من فوز وحيد وتعادل بينما خسر ثلاث مباريات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، لرغبة كل فريق في الحصول على النقاط الثلاث، رغم اختلاف الهدف بينهم فالنصر يسعى للقمة بينما يسعى الطائي للهروب من القاع، وتشير كافة التوقعات إلى فوز النصر على الطائي، لكن كرة القدم لا تعرف ولا تعترف غير بالجهد داخل المستطيل الأخضر، لذلك دعنا ننتظر ونتابع المباراة ونرى ما سوف تسفر عنه المباراة.

موعد مباراة النصر والطائي

يحتضن استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي أحداث مباراة النصر ضد الطائي القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 28\09\2021، وتلعب المباراة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وتنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

19:25:- السابعة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:25:- الثامنة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

21:25:- التاسعة وخمس وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين. كما أنها تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والقارية. لذلك تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية منذ ظهورها الأول. وسوف يتم نقل مباراة النصر القادمة ضد الطائي على شاشة قناة ssc 1 الرياضية. كما أن القناة سوف تنقل مباراة أخرى قبل هذه المباراة. تجمع بين الهلال والفيحاء من مؤجلات الأسبوع الرابع.

المباراة:- النصر – الطائي البطولة:- الدوري السعودي للمحترفين الموعد والتوقيت:- الثلاثاء 28\09\2021 – 20:25 بتوقيت مكة المكرمة الملعب:- استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة:- ssc 1 الرياضية

بطاقة مباراة النصر والطائي