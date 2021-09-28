الفراية يكشف الإجراءات المتبعة على حدود جابر

دوت الخليج :- قال وزير الداخية مازن الفراية إن قرار إعادة فتح معبر جابر اعتبارا من الأربعاء، جاء لتسهيل الحركة التجارية ونقل الركاب بين الأردن وسوريا.

وأوضح في حديث للمملكة، الإثنين، أن استئناف الحركة للشاحنات سيتم دون نظام back to back، وستدخل الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية، كما ستدخل الشاحنات السورية إلى وجهتها النهائية في الأردن.

كما سيسمح بشحن الترانزيت من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن والعكس، وفق رصد هلا أخبار، إضافة إلى تسهيلات للركاب، ضمن ظروف صحية تحول دون المساس بالصحة الوبائية في الأردن.

وأشار إلى إلغاء الموافقة الأمنية لدخول المواطن الأردني إلى سوريا، كما أن الحافلات تستطيع الذهاب والقدوم في أي وقت.

وشدد على ضرورة أخذ جرعتي المطعوم لعبور الحدود دون فحص pcr، وفق رصد هلا أخبار، إلا أن مركبات الصالون تحتاج إلى التسجيل على المنصة لغايات ترتيب الدور.

وقيم الوضع الأمني على الحدود بقوله إن الوضع مستقر في الجانب السوري وسيسمح بدخول الأردنيين إلى سوريا.

وأكد أن مكافحة التهريب في معبر جابر قائم، وهناك إجراءات مناسبة على المعبر، وجاهزون للتعامل مع أي حالات، وفق رصد هلا أخبار.

وأكد أن الأمور اللوجستية جاهزة على معبر جابر، خاصة في ظل عدم وجود ضغط.